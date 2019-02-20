Barbora расширяет свою деятельность и будет работать на Куршской косе

Электронный магазин Barbora продолжает свое расширение в Литве. В мае жители и гости косы смогут заказывать продукты и бытовые товары по интернету с доставкой на дом.
Maistomatai / Barbora nuotr.
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Курьеры Barborа будут обслуживать всю принадлежащую Литве часть косы - от Смильтине до Ниды.

"Эта услуга удобна для потребителей, поскольку летом в магазинах на курортах выстраиваются огромные очереди, а товары быстро раскупают. Между тем ассортимент Barborа гораздо шире, чем большинства курортных магазинов, а покупки привозят в условленное место и время", - сказал коммерческий директор Barborа Андрюс Юргелявичюс.

По его словам, покупатели Barborа могут выбирать из 11 000 товаров.

Кроме того, эта услуга позволит снизить движение на косе, поскольку многие отдыхающие ездят в магазины на автомобилях. Уменьшится и нагрузка на паромы - люди не будут ездить в Клайпеду за продуктами. Товары на косу будут доставлять из клайпедских магазинов Maxima.

Компания сообщает, что сейчас услугами Barborа в Литве могут пользоваться больше 1 млн. жителей. Электронный магазин обслуживает клиентов в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Паланге, Йонаве, Тракай и в окрестных районах. Barbora также работает в Риге и Таллине.

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