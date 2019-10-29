Банк SEB 29 октября в полдень сообщил о том, что удалось стабилизировать систему э-банкинга.
Pinigus priimantis bankomatas
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"Сейчас система э-банкинга работает стабильно, клиенты могут подключиться и осуществлять платежи. Некоторые сбои в системе еще наблюдались в течение некоторого времени при увеличении количества пользователей, однако система работает стабильно", – цитируются в сообщении слова представителя банка SEB Сонаты Гутаускайте-Бубнялене.

По ее словам, причины поломки оказались сложнее, но версия кибератаки отклонена.

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По словам представителя банка, проблему уже сутки решали специалисты в сфере ИТ, работающие в странах Балтии и Швеции. Они продолжают свою работу, чтобы система действовала безупречно.

Эти сбои не коснулись системы безналичного расчета и работы банкоматов.

29 октября отделения банка открылись на час раньше, в них клиенты могут бесплатно перевести деньги и оплатить счета.

В понедельник в отделениях банка также можно было перевести деньги.

Сбои в системе э-банкинга были и в минувшую субботу. Банк SEB указал, что сбои, которые были в субботу и в понедельник между собой не связаны.

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