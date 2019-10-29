"Сейчас система э-банкинга работает стабильно, клиенты могут подключиться и осуществлять платежи. Некоторые сбои в системе еще наблюдались в течение некоторого времени при увеличении количества пользователей, однако система работает стабильно", – цитируются в сообщении слова представителя банка SEB Сонаты Гутаускайте-Бубнялене.
По ее словам, причины поломки оказались сложнее, но версия кибератаки отклонена.
По словам представителя банка, проблему уже сутки решали специалисты в сфере ИТ, работающие в странах Балтии и Швеции. Они продолжают свою работу, чтобы система действовала безупречно.
Эти сбои не коснулись системы безналичного расчета и работы банкоматов.
29 октября отделения банка открылись на час раньше, в них клиенты могут бесплатно перевести деньги и оплатить счета.
В понедельник в отделениях банка также можно было перевести деньги.
Сбои в системе э-банкинга были и в минувшую субботу. Банк SEB указал, что сбои, которые были в субботу и в понедельник между собой не связаны.
За ночь не удалось устранить проблемы, связанные с э-банкинком банка SEB (5)
Часть клиентов банка SEB все еще не может подключиться к...
Место под Вильнюсом, привлекающее приехавших из других городов и районов
Уютное зеленое укромное место в Вильнюсе ,...
Половину территории LRT могут продать и построить многоквартирные дома (17)
Половину участка по адресу С.Конарскё, 49, могут продать,...
Litgrid: электроэнергия в Литве на прошлой неделе продолжала дешеветь (1)
Средняя оптовая цена на электроэнергию в Литве на...
TOP новостей
Науседа ответил Лукашенко по поводу военных США: Литва не стремится запугать соседей (206)
Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что военные...
Расследование: оружие, пропавшее из Оружейного фонда Литвы, продавалось на черном рынке
Литовская Криминальная полиция проводит...
Половину территории LRT могут продать и построить многоквартирные дома (17)
Половину участка по адресу С.Конарскё, 49, могут продать,...
Чего в Алитусе не видел Науседа: пожарные работали в ужасных условиях (4)
Огромный пожар в Алитусе спустя 1,5 недели привлек...
Место под Вильнюсом, привлекающее приехавших из других городов и районов
Уютное зеленое укромное место в Вильнюсе ,...