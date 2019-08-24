Банки в Литве отказываются от карт кодов: они останутся лишь в одном банке

По оценке Литовской банковской ассоциации, у крупных банков этими картами пользуются от 50 000 до 70 000 клиентов, однако от этих карт быстро избавляются – каждую неделю систему подключения меняют около 10 000 клиентов.
Президент (ЛБА) Мантас Залаторюс сказал, что банки стараются сделать переход гармоничным.
"Большая часть банков в Литве меняет эти карты на современные решения. Банки прилагают максимум усилий, чтобы это происходило слаженно и информируют клиентов заранее. Есстественно, что клиентам надо приспосабливаться к изменению порядка и использовать новые варианты подключения", – сказал Залаторюс.
По его словам, отказ от карт кодов - естественный процесс – технологии становятся более продвинутыми, безопасными.
"Новые способы подключения: бесплатное приложение Smart-ID, электронные генераторы кодов, мобильная подпись – лучше решают вопрос безопасности", – отметил Залаторюс.
Первым от карт кодов откажется Swedbank – с 1 сентября. Банк Luminor и Medicinos bankаs отказываются от них с 10 сентября, а SEB - с 13 сентября 13, банк Citadele отчасти отказывается от них с октября.
Карты кодов останутся пока только в Šiaulių bankas.
"У нас много клиентов, которые пользуются картами кодов, поэтому мы учитываем их потребности и хотим, чтобы у них была возможность подключаться к э-банкингу разными способами. Šiaulių bankas в ближайшее время от карт кодов отказываться не будет", – сказал представитель банка Эрнестас Штеймантас.
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