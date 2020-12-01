Банки советуют жителям как можно раньше оплатить счета и покупки

В пресс-релизе сказано, что в декабре количество платежей растет: к обычным месячным переводам присоединяются покупки рождественских подарков, выплаты последних в году зарплат, переводы в пенсионные фонды и страховые фонды, разные другие переводы, связанные с окончанием финансового года.
Жители и компании все чаще пользуются удаленными возможностями расчета. Поэтому клиентов просят не откладывать такие дела на последний момент.
Ежегодно перед праздниками предупреждают, что в выходные и праздники не производятся обычные межбанковские платежи SEPA. Это значит, что в этом году с 24 по 27 декабря не будет возможности перевести деньги.
Кроме того, деньги не будут переводить с 1 по 3 января.
Однако в этом году это доставит меньше хлопот, поскольку появились моментные платежи.
ЛАБ сообщает, что если появится необходимость перевести деньги в праздничный период, это можно сделать мгновенно: большая часть участников на рынке поддерживает услугу моментного расчета. Эти платежи осуществляются только в евро. Максимальная сумма переводов 100 000 евро.
На данный момент банки SEB, Swedbank и Šiaulių bankаs предоставляют возможность моментных платежей как по интернету, так и в мобильном приложении.
Банк Citadele дает возможность получить моментные платежи и перевести до 1000 евро.
Клиенты Revolut могут получать и пересылать суммы до 100 000 евро.
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