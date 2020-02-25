Банки не успевают оформлять ипотечные кредиты, аналитик призывает мыслить трезво

По данным банка Swedbank, за ипотечными кредитами к ним обращаются все более молодые люди. Данные за 2019 год показали, что ипотечные кредиты берут люди 27-31 лет. Сумма первого взноса в среднем увеличилась на 2000 евро и составила свыше 19 000 евро.

"В последнее время доходы жителей росли быстрее, чем цены на жилье, поэтому возможностей у жителей стало больше. Жители могут быстрее накопить на первый взнос, кроме того, на взносы по кредитам в прошлом году жители отдавали в среднем 25% своих доходов. Это на один процент меньше, чем в 2018 году", – сказал Павел Ладзято, представитель Swedbank.

Согласно данным банка, в 2019 г. жители купили на 6% больше жилья, а средний кредит увеличился на 7% и превысил 71 000 евро.

По словам Ладзято, на росте средней суммы сказалась активность покупателей недвижимости в Вильнюсе, где жилье сейчас самое дорогое, а рынок активный.

По данным Swedbank, в 2017 г. в Вильнюсе заключили 34% всех сделок с недвижимостью, а в 2019 г. - 47%. В Вильнюсе 40% от всех сделок с недвижимостью - покупки новых квартир.

"Мы не первый год наблюдаем еще одну тенденцию – жители несколько лет назад брали кредиты на дома, а сейчас снова выросли продажи квартир", − сказал представитель Swedbank.

По данным банка, средний возраст получателя кредита составляет 34 года, это образованный семейный житель крупного города с доходами выше средних. Почти 2/3 кредитов выдают жителям, которые покупают жилье вместе с пайщиком.

Аналитик в сфере недвижимости Арнольдас Антанавичюс сказал Delfi, что его не удивляет, что жилье покупает молодежь.

"Это один из "симптомов" верхушки экономического цикла, когда на рынок приходят оптимистически настроенные и малоопытные игроки. С другой стороны, если человек не особенно интересуется и опирается на мнение, бытующее в публичном пространстве, то поводов для оптимизма предостаточно – экономическая ситуация, рынок труда, тенденции зарплат и т.д. все хорошо, поэтому многие считают, что не стоит "выбрасывать" деньги ан аренду, лучше платит за свое. Другие просто решают улучшить условия жизни и меняют жилье на лучший вариант, поскольку опять-таки царит оптимизм, кажется, что в будущем будет все хорошо. Кроме того, живо представление, что недвижимость в будущем будет дороже", – сказал специалист, заметив, что все эти факторы заставляют людей покупать недвижимость.

Но Антанавичюс призывает не забывать, что на вторичном рынке, составляющем 70-80% всех сделок, одна половина покупает, а другая продает.

"Было бы логично подумать об аргументах продающей стороны. Конечно, иногда продают в силу конкретных причин, но остальные, скорее всего, продают потому, что предвидят грядущие неспокойные времена, думают, что в будущем цены станут ниже, такое мнение складывается в силу более широкого видения и богатого опыта", – сказал аналитик.

По словам Антанавичюса, чаще всего молодежь накапливает на первый взнос самостоятельно или получает деньги от родителей: "При зарплате выше средней и ответственном управлении финансами, несложно отложить деньги на первый взнос".