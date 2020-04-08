Банки напоминают: в праздники 4 дня не будут осуществляться межбанковские переводы

В Литве своим клиентам такую услугу предоставляют SEB и Swedbank в э-банкинге и мобильном приложении. Банк Citadele предоставляет такую услугу для операций до 1000 евро в мобильном приложении. Šiaulių bankаs также предоставляет такую услугу. В пределах одного банка такие переводы действуют давно, их максимальная сумма - 15 000 евро.

Если мгновенный перевод невозможен, то деньги будут переведены после праздников через систему SEPA.

Срочные международные переводы рекомендуют осуществить заранее или уже после праздников, поскольку во многих странах Страстная пятница - выходной день. Значит переводы после 16 ч. 9 апреля будут выполнены только 14 апреля.

Все безналичные платежи будут проводиться в этот период в обычном режиме.