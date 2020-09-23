Э-банкинг может работать с перебоями с 0.00 до 4.30 ч., во время обновления систем клиентов перенаправят на сайт с информацией о проводимых работах.

Банк Luminor сообщает, что в связи с техническими работами SK ID Solutions, в ночь на пятницу, с 23 до 2 ч. могут быть проблемы при подключении к э-банкингу и мобильному приложению Smart‑ID.

Также могут быть сбои при расчете с помощью приложения Smart-ID в местах электронной торговли в рамках программы безопасности Visa, т.е. с логотипами Visa Secure или Verified by Visa.

Банк Luminor также информирует, что по техническим причинам в пятницу вечером, с 21.00 до 23.30 ч., временно не будет возможности выполнить действия, связанные с платежными картами в э-банкинге и мобильном приложении: блокирование, активация, включение/выключение программы безопасного расчета и т.д. Если потребуется блокировать карту, в этот период следует звонить по телефону.