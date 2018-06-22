

Член правления Центробанка Томас Гарбаравичюс говорит, что сейчас самое подходящее время для банков, чтобы накопить резервы, необходимые на случай замедления экономики или кризиса.

"Финансовый сектор неуклонно растёт - кредитный портфель увеличивается, рынок недвижимости остаётся активным, а цены на жильё растут умеренно. Именно сейчас самое подходящее время для накопления капитальных резервов, которые можно было бы использовать в условиях экономического спада", - приводятся в пресс-релизе слова Т.Гарбаравичюса.

Согласно сообщения, большинство финансовых учреждений страны уже имеют достаточный капитал для удовлетворения этого требования.

БЛ в прошлом году в первый раз потребовал сформировать 0,5% резерв, т.е. около 50-60 млн евро.