Литовским банкам в течение года - к концу июня 2019-го - придётся накопить ещё 60 млн евро. Правление Банка Литвы (Центробанк) приняло решение об увеличении контрциклического резерва капитала коммерческих банков на 0,5 процентных пункта до 1 процента.
© DELFI / Kiril Čachovskij


Член правления Центробанка Томас Гарбаравичюс говорит, что сейчас самое подходящее время для банков, чтобы накопить резервы, необходимые на случай замедления экономики или кризиса.

"Финансовый сектор неуклонно растёт - кредитный портфель увеличивается, рынок недвижимости остаётся активным, а цены на жильё растут умеренно. Именно сейчас самое подходящее время для накопления капитальных резервов, которые можно было бы использовать в условиях экономического спада", - приводятся в пресс-релизе слова Т.Гарбаравичюса.

Согласно сообщения, большинство финансовых учреждений страны уже имеют достаточный капитал для удовлетворения этого требования.

БЛ в прошлом году в первый раз потребовал сформировать 0,5% резерв, т.е. около 50-60 млн евро.

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