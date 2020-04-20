В этом меморандуме содержится обязательство без изменения условий договора или процентов, предоставить возможность всем частным клиентам отложить уплату жилищных кредитов на срок до одного года, а лизинговых и потребительских кредитов – до полугода, говорится в сообщении АБЛ.

Для всех жителей, которые до начала карантина прилежно платили взносы, однако по причине ситуации с коронавирусом столкнулись с финансовыми трудностями, лишились работы или части доходов, и в письменной форме информировали об этом банк, на срок до 12 месяцев будет отложена уплата основной части жилищного кредита.

На период моратория кредитные учреждения будут применять возможность отложить уплату потребительских кредитов и лизинга на срок до полугода. В этот период клиенты должны будут платить лишь проценты и другие периодические платы.

Меморандум подписали литовский филиал банка Danske Bank, Центральный кредитный союз Литвы Lietuvos centrine kredito unija (LCKU) и его финансовая группа, литовское отделение Luminor Bank, банки Medicinos bankas, SEB bankas, Swedbank, Siauliu bankas. Мораторий одобрил Банк Литвы (Центробанк).

Мораторий вступает в силу 20 апреля и действует до 1 июля этого года.