В этом меморандуме содержится обязательство без изменения условий договора или процентов, предоставить возможность всем частным клиентам отложить уплату жилищных кредитов на срок до одного года, а лизинговых и потребительских кредитов – до полугода, говорится в сообщении АБЛ.
Для всех жителей, которые до начала карантина прилежно платили взносы, однако по причине ситуации с коронавирусом столкнулись с финансовыми трудностями, лишились работы или части доходов, и в письменной форме информировали об этом банк, на срок до 12 месяцев будет отложена уплата основной части жилищного кредита.
На период моратория кредитные учреждения будут применять возможность отложить уплату потребительских кредитов и лизинга на срок до полугода. В этот период клиенты должны будут платить лишь проценты и другие периодические платы.
Меморандум подписали литовский филиал банка Danske Bank, Центральный кредитный союз Литвы Lietuvos centrine kredito unija (LCKU) и его финансовая группа, литовское отделение Luminor Bank, банки Medicinos bankas, SEB bankas, Swedbank, Siauliu bankas. Мораторий одобрил Банк Литвы (Центробанк).
Мораторий вступает в силу 20 апреля и действует до 1 июля этого года.
TOP новостей
Министр здравоохранения Литвы предложит правительству продлить карантин ситуация в клайпедском хосписе скандальная (15)
20 апреля на пресс-конференции министр здравоохранения...
Представитель правительства Литвы: люди старшего возраста не соблюдают требования безопасности в магазинах (49)
Советник премьер-министра Литвы Гедрюс Сурплис 20...
Рабочие хотят, чтобы выплаты государства увеличились и переводили их сразу на счет работника (24)
На Трехстороннем совете готовят документ с пожеланиями...
Банки Литвы договорились о кредитных "каникулах" для частных клиентов (7)
Члены Ассоциации банков Литвы (АБЛ), внося вклад в...
В Литве проходит беспрецедентная забастовка водителей Girteka (34)
20 апреля в компании Girteka Logistics проходит забастовка. Об...