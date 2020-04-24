"Сфера применения моратория широкая, так как кредиты указанной величины есть у абсолютного большинства корпоративных клиентов кредитных учреждений: они составляют около 95% всего числа договоров кредитования бизнеса. Мы хотим, чтобы помощью смогли воспользоваться все, кто в ней сейчас нуждается", - сказал для пресс-релиза президент ЛАБ Мантас Залаторюс.
Чтобы получить кредитные каникулы, корпоративные клиенты подписавших мораторий кредитно-финансовых учреждений должны письменно обратиться в свое учреждение. В период каникул они должны будут платить только годовые или делать другие периодические платежи.
Индивидуальные решения будут приниматься только по тем клиентам, которые не соответствуют условиям моратория или у которых до 16 марта 2020 года были серьёзные нарушения обязательств.
Мораторий подписали литовский филиал Citadele banka, литовский филиал Danske Bank, Литовская центральная кредитная уния и ее финансовая группа, литовское отделение Luminor Bank, Medicinos bankas, литовский филиал OP Corporate Bank, OP Finance, банк SEB, Swedbank и Siauliu bankas.
Мораторий вступает в силу 24 апреля и действует до 1 июля.
20 апреля вступил в силу объявленный кредитно-финансовыми учреждениями мораторий о кредитных каникулах по финансовым обязательствам населения: по ипотечным кредитам, потребительским кредитам и договорам лизинга.
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