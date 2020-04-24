aA
Входящие в Литовскую ассоциацию банков (ЛАБ) кредитно-финансовые учреждения приняли совместный мораторий, в котором обязались отложить уплату кредитов предприятиям на срок до 6 месяцев без изменения условий договоров и годовых. Мораторий действует в отношении корпоративных кредитов, сумма которых для одной группы предприятий составляет до 5 млн евро, сообщила ЛАБ.
Didieji bankai
Didieji bankai
© DELFI

"Сфера применения моратория широкая, так как кредиты указанной величины есть у абсолютного большинства корпоративных клиентов кредитных учреждений: они составляют около 95% всего числа договоров кредитования бизнеса. Мы хотим, чтобы помощью смогли воспользоваться все, кто в ней сейчас нуждается", - сказал для пресс-релиза президент ЛАБ Мантас Залаторюс.

Статьи по теме:
Банки Литвы договорились о кредитных "каникулах" для частных клиентов  (11)
Представители коммерческих банков: экономику Литвы ожидает спад, но потом будет рост  (18)

Чтобы получить кредитные каникулы, корпоративные клиенты подписавших мораторий кредитно-финансовых учреждений должны письменно обратиться в свое учреждение. В период каникул они должны будут платить только годовые или делать другие периодические платежи.

Индивидуальные решения будут приниматься только по тем клиентам, которые не соответствуют условиям моратория или у которых до 16 марта 2020 года были серьёзные нарушения обязательств.

Мораторий подписали литовский филиал Citadele banka, литовский филиал Danske Bank, Литовская центральная кредитная уния и ее финансовая группа, литовское отделение Luminor Bank, Medicinos bankas, литовский филиал OP Corporate Bank, OP Finance, банк SEB, Swedbank и Siauliu bankas.

Мораторий вступает в силу 24 апреля и действует до 1 июля.

20 апреля вступил в силу объявленный кредитно-финансовыми учреждениями мораторий о кредитных каникулах по финансовым обязательствам населения: по ипотечным кредитам, потребительским кредитам и договорам лизинга.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Сейм Литвы: жители, лишившиеся трети доходов, смогут получить "кредитный отпуск" (11)

Жители Литвы , лишившиеся трети доходов, смогут...

TOP новостей

Президент посоветовал этим летом не отдыхать за пределами Литвы (6)

Президент Литвы Гитанас Науседа на пресс-конференции...

Lauko kavinės Kaune Lauko kavinės Kaune

Ассоциация баров и ресторанов призывает поддержать бизнес: оставляли 2 евро чаевых, сейчас оставьте 7 (212)

В Литве вот-вот откроются уличные кафе и бары, однако...

Žygimantas Vaičiūnas Eurai

Правительство Литвы за работу в условиях карантина увеличило себе зарплаты на 25% (17)

24 апреля на пресс-конференции в правительстве Литвы...

В Литве коронавирус унес жизни еще двух человек

В пятницу во время пресс-конференции министр...

С 11 мая в Литве планируют третий этап смягчения карантина (3)

С 11 мая в Литве планируют третий этап смягчения...

|Maža didelių žinių kaina