В прошлом году жители Литвы выделяли больше средств на покупку автомобилей, таковы данные банка Swedbank.
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Банк сообщил, что стоимость автомобилей, приобретенных жителями в лизинг, по сравнению с 2016 годом, увеличилась на 50% и составила почти 30 млн. евро.

Представитель Swedbank Юрате Гумуляускене сказала, что обычно автомобили в лизинг покупают компании, однако в прошлом году этим способом воспользовалось немало жителей.

"Кроме того, средняя стоимость лизингового соглашения в нашем банке увеличилась на 5%, значит, жители стали выбирать более дорогие автомобили", - сказала Гумуляускене.

Однако больше 60% всех транспортных средств купили не в лизинг, жители брали потребительские кредиты на покупку автомобилей. В прошлом году банк выдал на 11% больше таких кредитов на сумму 18 млн. евро.

По словам Гумуляускене, в прошлом году средняя стоимость нового автомобиля, который жители покупали в лизинг составляла больше 20 000 евро. Стоимость подержанного автомобиля - около 10 500 евро, а средний возраст такого автомобиля составлял 4,5 года. Средний потребительский кредит на покупку автомобиля составлял 5500 евро.

Согласно данным Swedbank, средние доходы одного покупателя автомобиля в лизинг "на руки" составляли почти 1100 евро. Средний доход человека, который брал на покупку потребительский кредит, составляет 830 евро "на руки".

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