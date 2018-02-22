Банк сообщил, что стоимость автомобилей, приобретенных жителями в лизинг, по сравнению с 2016 годом, увеличилась на 50% и составила почти 30 млн. евро.
Представитель Swedbank Юрате Гумуляускене сказала, что обычно автомобили в лизинг покупают компании, однако в прошлом году этим способом воспользовалось немало жителей.
"Кроме того, средняя стоимость лизингового соглашения в нашем банке увеличилась на 5%, значит, жители стали выбирать более дорогие автомобили", - сказала Гумуляускене.
Однако больше 60% всех транспортных средств купили не в лизинг, жители брали потребительские кредиты на покупку автомобилей. В прошлом году банк выдал на 11% больше таких кредитов на сумму 18 млн. евро.
По словам Гумуляускене, в прошлом году средняя стоимость нового автомобиля, который жители покупали в лизинг составляла больше 20 000 евро. Стоимость подержанного автомобиля - около 10 500 евро, а средний возраст такого автомобиля составлял 4,5 года. Средний потребительский кредит на покупку автомобиля составлял 5500 евро.
Согласно данным Swedbank, средние доходы одного покупателя автомобиля в лизинг "на руки" составляли почти 1100 евро. Средний доход человека, который брал на покупку потребительский кредит, составляет 830 евро "на руки".
В январе в Литве увеличились сборы акциза на алкоголь (1)
Сборы акцизов на алкоголь в Литве, которые снизились в...
В прошлом году пассажирские перевозки в Литве уменьшились
Всеми видами транспорта в Литве в прошлом году было...
Elektromarkt в Клайпеде будет добывать криптовалюту (7)
Литовская сеть торговли бытовой электротехникой и...
Банк сосчитал, сколько денег жители Литвы тратят на автомобили (8)
В прошлом году жители Литвы выделяли больше средств на...
Томкус продал 80% акций новостного агентства Elta
Владелец литовской медийной группы Respublikos leidiniai Витас...
TOP новостей
Грибаускайте встретится с президентом США Дональдом Трампом (238)
Президент США Дональд Трамп 3 апреля встретится в...
Правящие Литвы готовят новое решение по содровским налогам (29)
Справедливо ли, что один за услугу платит 5 евро, а...
Линкявичюс: США не позволят России делать все, что ей хочется (175)
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс ,...
На главной магистрали в Литве стало меньше радаров (4)
Внимательные водители уже заметили, что на основной...