Банк SEB внедряет новшества: в выходные не будет предоставлять ряд услуг

В пресс-релизе банка сообщается, что после внедрения новой платформы ИТ банк SEB обновит э-банкинг – изменится его дизайн и часть функций, больше финансовых услуг можно будет получать по интернету.

"После внедрения новой платформы наши клиенты получат много новых возможностей. Например, клиенты смогут менять установки платежных карт, лимиты расчета, если надо, – блокировать карту, а если забудут - посмотреть PIN-код.

По интернету можно будет следить за накопительными вкладами, ценными бумагами и инвестициями. Бизнес клиенты смогут подавать разные заявки на кредиты, заказывать новые кредитные карты", – сказал заместитель президента банка SEB Айварас Чичелис.

По его словам, внедрить новую ИТ платформу заставили потребности клиентов.

"Нынешней платформе уже 10 лет, она работает с 2009 года (...). Финансовый рынок был другим потребности клиентов были другими (...), пришло время обновления. (...) У банка SEB будет единая система во всех странах Балтии", – сказал он на пресс-конференции 3 февраля.

По словам Чичелиса, систему начали внедрять осенью 2017 года, процесс занял 2,5 года. Инвестиции составили около 40 млн. евро, над ней работали больше 700 человек. Представитель ИТ центра банка SEB Джон Гудманссон рассказал об этапах внедрения платформы.

"В пятницу начнется подготовка перевода данных, временно остановят обмен данными. В субботу данные из старой системы переведут в новую, мы уточним данные. В воскресенье, 16 февраля, проверим работу услуг в новой системе. Перенесем данные карт и восстановим доступ к услугам", – сказал он.

SEB информирует, что платежными картами и банкоматами клиенты смогут пользоваться, эта услуга будет недоступна только в течение часа – с 22.30 до 23.30 ч. 16 февраля.

С пятницы после обеда (14 февраля 16 ч.) до утра в понедельник (17 февраля 6 ч.) не будет работать э-банкинг SEB, мобильное приложение, другие услуги в интернете.