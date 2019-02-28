SEB разослал своим клиентам письма с уведомлениями, в которых установил индивидуальные даты, с которых перестанут действовать карты кодов. Всем установлен разный переходный период, но цель одна – полный отказ от карт скидок.
"Осенью 2019 года вступают в силу требования безопасности директивы платежных услуг ЕС, поэтому мы должны обеспечить клиентов надежными средствами подключения", – сказано в письмах банка SEB.
Пресс-секретарь банка SEB Ева Даугуветите-Дашкявичене сказала, что банк SEB постепенно откажется от карт кодов. Процесс начнется с тех клиентов, которые уже сейчас пользуются другими способами подключения к э-банкингу. Точной даты, с которой клиенты не смогут пользоваться картами кодов, пока нет, но вероятно, это будет начало 2020 года.
"О переменах клиентов мы уведомим поэтапно. Первым карты кода отключат тем клиентам, которые уже сейчас пользуются другими способами подключения", – сказала Даугуветите-Дашкявичене, заметив, что всех клиентов банк лично заранее уведомит о переменах (за 60 дней).
В письмах сказано, что к э-банкингу можно будет подключиться с помощью мобильного приложения Smart-ID, мобильной подписи, генератора кодов. Для перехода на Smart-ID в банк приезжать не надо.
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