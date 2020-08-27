aA
Отдыхавшие в Латвии и Эстонии жители Литвы в июне и июле потратили там гораздо больше денег, чем в прошлом году. Вместе с тем росли траты латвийцев и эстонцев в Литве, говорят данные расчетов банковскими картами банка SEB.
Банк SEB: траты отдыхавших в Латвии и Эстонии жителей Литвы увеличились
© Orijus Gasanovas

Согласно данным банка, после объявления в начале мая так называемого балтийского туристического пузыря, жители трех стран могли без ограничений путешествовать, что смягчило убытки туристического сектора от потерянных туристов из других стран.

"И всё же то, что в последние недели показатели распространения коронавируса сильно ухудшились, особенно в Литве, предупреждают, что при сохранении такой тенденции, путешествовать по странам Балтии не будет так просто", - написал в пресс-релизе экономиста банка Тадас Повилаускас.

Статьи по теме:
Время изоляции для возвращающихся в Литву могут сократить: есть некоторые условия  (8)
Минздрав Латвии: для приезжающих в страну литовцев может быть введена обязательная самоизоляция  (18)

В июне и июле возросли траты жителей Литвы в Эстонии. Расчетов банковским картами SEB в июне было на 32%, а в июле - на 58% больше, чем в прошлом году, а суммы трат росли соответственно на 24% и 36%. В Латвии в июне расчетов картами SEB было на 15%, а в июле приблизительно на 30% больше.

В то же время суммы расчетов эстонскими картами банка SEB в Литве и июле были больше почти на 40%, чем в прошлом году. В Польше суммы трат литовцев были в июле меньше на 29%.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Москва определилась: Беларусь де-факто станет ее колонией (196)

Несмотря на то, что в Беларуси продолжаются протесты...

Министр: из-за отказа стран Балтии от электричества с БелАЭС Беларусь потеряет сотни миллионов евро (111)

В связи с единодушным решением Балтийских стран не...

Путин: Россия сформировала резерв силовиков для помощи Беларуси (81)

Президент России Владимир Путин сообщил, что...

Aliaksandras Lukašenka Aliaksandras Lukašenka Aliaksandras Lukašenka

У пославшего к границе Литвы военных Лукашенко могли быть иные планы (113)

В Беларуси третью неделю проходят массовые протесты...

За надписи на улице, где живет премьер, начато расследование по факту оскорбления и нарушения общественного порядка (10)

В середине июня на ул. Упес, где живет премьер-министр...

|Maža didelių žinių kaina