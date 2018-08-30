"При моментальном переводе средства поступят на счет быстрее, чем за 10 секунд. Платежи будут осуществляться в любое время - включая выходные и праздничные дни", - сказал для пресс-релиза член правления, директор Службы розничного банкинга банка SEB Вайдас Жагунис.
Такие денежные переводы клиенты SEB смогут получать, если такую услугу предоставляет и банк отправителя.
Моментальные платежи между банками еврозоны стали возможными в конце 2017 года, когда была создана контролируемая Европейской банковской ассоциацией система взаимозачетов моментальных платежей.
Банк Литвы (Центробанк) создал возможность осуществления моментальных платежей в октябре прошлого года, подписав меморандум с тремя крупнейшими банками страны - SEB, Luminor и Swedbank. Недавно услугу моментальных платежей стали предоставлять и компании мобильной связи Telia Lietuva, Bite Lietuva и Tele2.
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