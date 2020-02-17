"Мы благодарим клиентов за понимание и терпение. Поставки интернет услуг мы возобновили в понедельник на 6 ч. раньше, чем планировали. Мы обновили не только платформу ИТ, но и э-банкинг – его дизайн и часть функций. Благодаря этому у наших клиентов появится больше возможностей и больше удобных решений для самостоятельного решения своих финансовых вопросов по интернету. В обновление платформы мы инвестировали 40 млн. евро", – сказал заместитель президента банка SEB Айварас Чичелис.
Например, в э-банкинге клиенты смогут менять разные установки платежных карт, устанавливать лимиты расчета, если надо – блокировать карту и посмотреть ПИН-код, если его забыли. С помощью интернета можно будет регулировать вклады, ценные бумаги, инвестиции. Бизнес-клиенты смогут подавать разного рода заявки на кредиты, заказать новые бизнес-карты.
SEB напоминает, что с новой платформой вступили в силу и новые общие правила, цены, изменились некоторые услуги. Все подробности клиенты могут найти на сайте банка.
Обновлением системы в Литве группа SEB завершила процесс унификации платформы ИТ в странах Балтии.
В дальнейших планах банка SEB – мобильные кошельки, презентация новых возможностей экономии с помощью мобильного приложения. Планируется также, что в будущем клиенты по интернету смогут открывать дополнительные счета, видеть свои счета в других банках, переводить с низ деньги и пользоваться другими достоинствами открытого банка.
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