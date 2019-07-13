В новый офис компания планирует переехать в декабре. Банк разместится на верхнем этаже здания, в помещении площадью 876 кв. м.
"Сейчас в Вильнюсе работают 43 человека, до конца года их число удвоится", – сказал глава Revolut Bank Виргилиюс Миркес.
Вильнюсский офис Revolut, как и другие офисы группы, оборудуют по тому же дизайну и в одном стиле: во всех офисах доминирует урбанистический стиль, натуральные материалы, открытые рабочие места, общая кухня для работников, которую можно превратить в место проведения мероприятий, а также зона отдыха с мягкой мебелью и столами, за которыми можно стоять для смены обстановки.
"Вильнюсский офис, как и другие, будет отражать глубокую философию компаний группы Revolut – мы не строим искусственные иерархические барьеры между работниками, все руководители работают в том же пространстве со всей командой, а для встреч и частных звонков все могут бронировать комнаты для встреч", – сказал Миркес.
У группы Revolut есть офисы в 17 странах мира. "Сейчас в компании работают больше 1200 человек, в 21 офисе во всем мире, в том числе в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Сингапуре, Токио, Порту, Берлине, Торонто, и др", – сказал представитель Revolut Ltd Андрюс Бичейка.
По его словам, часть учреждаемых офисов станет и технологическими центрами обслуживания клиентов, другие будут работать над развитием бизнеса на местном рынке.
Зарегистрированное в Вильнюсе ЗАО Revolut Bank получило в Центробанке Литвы лицензию специализированного банка в декабре 2018 г. Компания намерена начать предоставление услуг во второй половине 2019 года.
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