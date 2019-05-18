Эту информацию BNS подтвердила представитель Revolut по связям с общественностью Антония Грин.

В ответ на высказывание главы литовской Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) Антониса Микульскиса о том, что деятельность Revolut может вызвать проблемы в Литве, она заявила, что компания продолжает искать способы укрепления своих систем безопасности.

"Revolut действует на строго регулируемых рынках во всем мире и продолжает искать способы укрепления наших и без того надежных систем безопасности и процессов. Мы по-прежнему придерживаемся обязательства начать свои операции в Литве", – сказала Грин.

Начальник Управления по превенции отмывания денег СРФП Вилюс Пячкайтис считает, что высок риск того, что в финансовую систему Литвы через Великобританию, где водительское удостоверение можно получить очень легко, могут попасть лица из регионов, где действуют террористические организации.

Представители Центробанка Литвы заявляли, что лицензия была выдана Revolut после оценки не только связанных с ним финансовых рисков, но и вызовов для национальной безопасности, политических и геополитических рисков.

Сейм обязал литовскую правительственную Комиссию, проверяющую сделки стратегических компаний, еще раз проверить Revolut на соответствие интересам национальной безопасности, расследование должно было начаться в четверг. По словам вице-канцлера правительства Альминаса Мачюлиса, вероятно, оно продлится около месяца.

"Revolut нечего скрывать, мы всегда смотрели совершенно прозрачно на свою лицензию и отношения с литовскими службами надзора, и далее обещаем это делать", – говорится в ответе Грин.

Это уже третье подобное расследование комиссии – два предыдущих показали, что Revolut не представляет угрозы безопасности страны.