Центробанк Литвы успокаивает, замечая, что Литве такой сценарий не грозит, поскольку масштабы деятельности специализированных банков невелики. Однако сам Revolut пока еще не прогнозирует масштабы своей деятельности. По оценке Литовской банковской ассоциации, финансовая схема будет надежной, если в отношении новых игроков будут применяться те же правила, что и к банкам.

DELFI писал, что выданная ЦБ лицензия Revolut привлекла внимание британского гиганта The Guardian. В статье Литву сравнили с Исландией, поднимался вопрос страхования вкладов – кто обезопасит вклады: Евросоюз или Литва?

В 2018 году ЦБ выдал специализированные банковские лицензии трем компаниям: кредитной унии Mano unija, компании European Merchant и Revolut. Отныне они могут принимать вклады и выдавать потребительские кредиты. Такие банки не могут предлагать только инвестиционные услуги.

Значит, если испанец воспользуется услугами банка Revolut и положит на счет вклад в размере 100 000 евро, а Revolut обанкротится, то испанцу деньги должен будет выплатить Литовский фонд страхования вкладов, в который деньги переводят действующие в Литве банки.

Член правления ЦБ Марюс Юргилас сказал, что большого риска тут нет поскольку, во-первых, Revolut еще даже не начал работать, а во-вторых, все три новых специализированных банка будут оперировать небольшими объемами.

"Нет никаких системных рисков, которые возникли бы из-за прихода новых банков, а один из банков еще не начал работать. (...) Все зависит от объемов. Идентифицированные нами объемы, которые мы оценивали, очень актуализированы", - сказал он.

Юргилас сказал, что любой гражданин ЕС может делать вклады в действующих в Литве банках, и эти вклады будут застрахованы Литовским фондом страхования вкладов. Однако он отмечает, что положить деньги под проценты невозможно с помощью мобильных приложений на расстоянии. По словам Юргиласа, пока банк Revolut не действует, неясно, как они будут принимать вклады.

Он призывает оценить разницу между специализированным банком и лицензией на электронные деньги. Лицензию на электронные деньги Revolut получила в Великобритании. Сам банк Revolut в Литве должен начать работу в этом году.

Председатель правления ЦБ на встрече с журналистами неоднократно подчеркивал, что планируется небольшой объем деятельности Revolut в Литве, поэтому и риска нет. Однако сам банк Revolut утверждает, что не может прогнозировать объем деятельности.

"Мы планируем начать предоставлять банковские услуги со второй половины 2019 года. Надеемся, что мы начнем с приема вкладов, однако предугадать объемы пока не можем, а о процентной ставке сообщим позже", – сказала в комментарии DELFI пресс-секретарь Revolut Ева-Эльвира Казакявичюте.

Она заметила, что Revolut подключится к государственной компании Страхование вкладов и инвестиций еще до того, как начнет принимать вклады и будет переводить взносы в установленном порядке.

Представители Revolut обещали более высокую процентную ставку по вкладам, чем делают действующие банки и намеревались действовать во всем ЕС.

Президент Литовской банковской ассоциации Мантас Залаторюс сказал, что все банки должны регулироваться одними законами, у них должны быть одинаковые обязательства. А в Фонд страхования вкладов должны платить все банки, которые принимают вклады. Это касается и Revolut.

DELFI напоминает, что после того как компания Revolut получила в Литве лицензию специализированного банка и вознамерилась предоставлять услугу вкладов и кредитов, председатель парламентского комитета по бюджету и финансам Стасис Якелюнас обратился в Службу расследования финансовых преступлений.

"Я попросил, чтобы предоставили информацию об основателях, учредителях, бизнес модели этого бизнеса. Из СМИ создается впечатление, что это агрессивный способ учреждения и развития банка. Подтвердится ли это, будем говорить об этом с Центробанком.

Другой момент - была публичная информация об акционерах этого банка (не знаю, какого уровня эти акционеры), но был упомянут Юрий Мильнер (российский миллиардер, связанный с Кремлем – DELFI). Я хотел бы знать, подтвердится эта информация или нет", – сказал DELFI Якелюнас.

Он заметил, что обратился в СРФП 21 декабря 2018 года. Получение заявки подтвердила и пресс-секретарь СРФП Рута Андрюскайте.

"Центральный банк Европы, Центробанк Литвы применяют свои критерии и параметры. У меня возникают другие вопросы. Тем более что в контексте расследования кризиса банки - сами по себе сложные и рискованные ведомства, даже если все с их управлением в порядке, а тут речь идет о молодых людях.

Если это технологии – это хорошо, но когда речь идет о кредитах, вкладах и с такими установками, то это может грозить проблемами как самому себе, так и другим, а в данном случае - государству", – объяснил свои мотивы Якелюнас.

Собеседник заметил, что в Литве фонд страхования вкладов практически пуст. "Взносы в него невелики. Если что-то случится с этим или каким-то другим банком, то будут большие проблемы", – сказал депутат. По данным, имеющимся на сайте Indėlių ir investicijų draudimas, 30 сентября 2018 года в фонде страхования вкладов было 211,3 млн. евро.

Собеседник заметил, что в Литве фонд страхования вкладов практически пуст.

"Взносы в него невелики. Если что-то случится с этим или каким-то другим банком, то будут большие проблемы", – сказал депутат.

По данным, имеющимся на сайте Indėlių ir investicijų draudimas, 30 сентября 2018 года в фонде страхования вкладов было 211,3 млн. евро.