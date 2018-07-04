"Устойчивый рост в США, сглаживание кривой доходности облигаций, сокращающиеся рынки развивающихся стран — все это напоминает события 20-летней давности" — цитирует агентство "Блумберг" аналитика Bank of America Майкла Хартнетта.

Кризис начался с девальвации тайского бата в 1997 году, затем перекинулся на другие развивающиеся рынки и в итоге привел к дефолту в России 1998 года.

Согласно наблюдениям экспертов, сегодня сильный доллар оказывает давление на развивающиеся рынки, рынок облигаций приближается к минимуму с конца 1990-х годов и при этом акции высокотехнологичных компаний растут.

Таким образом, мир оказался в таком же сжимающемся кольце, как и 20 лет назад, предупреждают в организации.

Однако сравнение с "азиатским кризисом" хромает по нескольким пунктам, отмечают сами авторы доклада. В частности, снижение курсов валют развивающихся стран сегодня больше связано с укреплением доллара, чем со слабостью национальных экономик, а азиатские рынки выглядят намного более устойчивыми, чем тогда.

Раз в десять лет

Месяц назад аналогичный прогноз давал и Всемирный банк, эксперты которого отмечали, что в глобальной цикличной экономике рецессии случаются каждые десять лет, а последний глобальный кризис произошел как раз в 2008 году.

В мае финансист Джордж Сорос также увидел признаки приближающейся рецессии в росте курса доллара и бегстве капитала с развивающихся рынков.

Дефолт 1998 года в России стал одним из самых тяжелых экономических кризисов в истории страны. Курс рубля упал за полгода более чем в три раза: с 6 рублей за доллар перед дефолтом до 21 рубля за доллар 1 января 1999 года.