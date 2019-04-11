Банк Luminor внедряет сеть своих банкоматов

В этом году банк Luminor расширит сеть своих банкоматов на 20 шт, поэтому общее их количество увеличится до 190, сообщает банк.
"Мы хотим сконцентрировать внимание на расширение своих банкоматов – в ближайшее время увеличим их количество. Новые банкоматы появятся там, где больше всего клиентов Luminor", – сказал глава литовского отделения Андрюс Начаюс.
Согласно сообщению, клиенты Luminor по-прежнему могут обналичить средства через торговые точки партнеров – терминалы Perlas, в кассах Maxima, Rimi, Iki. Кроме того, при обналичивании средств в банкоматах банка SEB действуют те же правила, что и при обналичивании средств в банкоматах Luminor.
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