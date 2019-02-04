В начале 2019 года банк Luminor осуществляет объединение в странах Балтии, поэтому продолжает вносить изменения в свою деятельность - внедряет новую модель деятельности и планирует сократить число членов команды.
Luminor
© DELFI / Domantas Pipas

В этом году в Литве банк Luminor постепенно уволит 420 человек, это коснется всех уровней структуры управления банком. В Эстонии и Латвии соответственно будет уволено 130 и 250 человек. Всего на данный момент в банке Luminor в странах Балтии работают 3000 человек.

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После завершения объединения управлять отделениями в Литве и Латвии будет эстонский офис банка. Кроме того, начнется трансформационный этап, во время которого Luminor изменит модель деятельности. Постепенно в банке не останется дублирующихся должностей, некоторых руководящих должностей. Кроме того, новая модель деятельности позволит оптимизировать деятельность и быстрее инвестировать в технологические решения.

"Снижение числа работников будет проводиться поэтапно на протяжении всего 2019 года. Работникам будут выплачивать дополнительные выходные пособия, будут организованы курсы и индивидуальные консультации перед новым этапом карьеры. Искренне благодарю работников за их вклад в создание Luminor и в перемены в банковском секторе стран Балтии", - сказал глава литовского отделения банка Андрюс Начаюс.

Поскольку это значительное сокращение числа работников, банк Luminor информировал об этом ответственные ведомства в установленном законом порядке.

Сокращение числа работников никак не скажется на повседневной работе банка - все операции будут проводить в прежнем ритме.

Luminor - третий по величине банк на рынке стран Балтии, в нем сосредоточено 16% вкладов и 22% рынка кредитования. 3000 работников банка в странах Балтии обслуживают больше 1 млн. клиентов.

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