7 сентября часть клиентов банка получили письма, которые названы SWIFT. Эти письма похожи на те, которые рассылает клиентам банк Luminor. Банк предупреждает, что это спам, цель которого - "заразить" компьютер клиента и похитить личные данные.
Банк просит клиентов ни в коем случае не открывать пристегнутый к письму документ, а если человек это сделал - связаться со специалистами в сфере ИТ, чтобы они проверили - не заинсталлированы ли в компьютере вирусные программы.
Банк просит клиентов держать персональные данные в тайне, не открывать подозрительные письма, никому не передавать коды подключения к э-банкингу. Если есть подозрения, что коды могли похитить, надо немедленно связаться с банком.
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