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Банк Luminor сообщает, что некоторые клиенты банка 7 сентября получили письма от мошенников, в которых их просят открыть документ. Банк просит клиентов не открывать такие письма и хранить свои данные в тайне.
Luminor
Luminor
© DELFI / Domantas Pipas

7 сентября часть клиентов банка получили письма, которые названы SWIFT. Эти письма похожи на те, которые рассылает клиентам банк Luminor. Банк предупреждает, что это спам, цель которого - "заразить" компьютер клиента и похитить личные данные.

Банк просит клиентов ни в коем случае не открывать пристегнутый к письму документ, а если человек это сделал - связаться со специалистами в сфере ИТ, чтобы они проверили - не заинсталлированы ли в компьютере вирусные программы.

Банк просит клиентов держать персональные данные в тайне, не открывать подозрительные письма, никому не передавать коды подключения к э-банкингу. Если есть подозрения, что коды могли похитить, надо немедленно связаться с банком.

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