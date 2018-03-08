Один из крупнейших коммерческих банков страны Luminor получил предупреждение, поскольку неверно информировал своего клиента о договоре и не рассматривал его обращения.
Luminor
© DELFI / Domantas Pipas

Центробанк Литвы сообщил, что предупреждение было вынесено после рассмотрения жалобы клиента.

По словам банка, Luminor не предоставил исчерпывающую информацию о выполнению договоров кредитования, не рассмотрел просьбы клиента и не ответил на них.

ЦБ указал, что заявки клиента по кредитованию банк обязан рассмотреть в течение 30 дней, в противном случае налицо нарушение закона о банках.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Бизнес

Банк Luminor получил предупреждение (2)

Один из крупнейших коммерческих банков страны Luminor...

В каких районах Вильнюса сложнее всего продать недвижимость (22)

Самые популярные районы Вильнюса сейчас переживают...

Департамент статистики рассказал, на сколько выросли цены (50)

Цены в Литве в феврале этого, по сравнению с февралем...

Экономист Банка Литвы: в этом году рост цен замедлится (13)

В последнее время Литва лидировала во всем Евросоюзе...

Латвийский эксперт: Mego может прийти в Литву

Латвийская сеть розничной торговли Mego может прийти в...

TOP новостей

В каких районах Вильнюса сложнее всего продать недвижимость (22)

Самые популярные районы Вильнюса сейчас переживают...

Обвиненный в ненадлежащем сексуальном поведении политик обратится в прокуратуру Литвы (21)

Обвиненный в неподобающем сексуальном поведении член...

Организаторы шествия: перемены уже на пороге (30)

В шествии за права женщин, которое состоялось в...

Департамент статистики рассказал, на сколько выросли цены (50)

Цены в Литве в феврале этого, по сравнению с февралем...

Бывшая школьница о Маяускасе: все знали, что посиделки продолжаются у него в квартире (20)

Жительница Вильнюса Милда Гардаускайте участвовала в...