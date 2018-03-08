Центробанк Литвы сообщил, что предупреждение было вынесено после рассмотрения жалобы клиента.
По словам банка, Luminor не предоставил исчерпывающую информацию о выполнению договоров кредитования, не рассмотрел просьбы клиента и не ответил на них.
ЦБ указал, что заявки клиента по кредитованию банк обязан рассмотреть в течение 30 дней, в противном случае налицо нарушение закона о банках.
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