Банк Литвы: у нас нет фактов о связях Swedbanks с сирийской программой химоружия

Центробанк (Банк Литвы) утверждает, что не располагает фактами, которые бы могли подтвердить информацию шведских СМИ о связях шведской финансовой группы Swedbank, включая принадлежащий ей банк в Литве, с сирийской программой химического оружия.
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Однако директор службы надзора БЛ Витаутас Валвонис подтвердил, что в ходе проводимого сейчас широкомасштабного международного расследования возможного отмывания денег через Danske Bank, Swedbank и другие банки, собирается и анализируется информация, связанная с этим эпизодом.

"Сегодня у нас нет фактов или доказательств, которые бы подтвердили утверждения, появившиеся в СМИ. Такую публичную информацию мы оценивает очень осторожно, особенно потому, что в данный момент ведется широкомасштабное расследование, которое проводит шведский орган надзора, при сотрудничестве с Банком Литвы и другими органами надзора Балтийских стран", – отметил В. Валвонис в комментарии BNS.

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Он утверждает, что БЛ передаст всю информацию, связанную с расследованием, Службе расследования финансовых преступлений (СРФП) Литвы, которая отвечает за расследование незаконных операций с деньгами.

Шведская газета Dagens Industri в понедельник сообщила, что, по ее данным, шведский Swedbank связан со сделкой, которой финансировалась сирийская программа химического оружия. Утверждается, что в ней, по данным портала vz.lt, участвовали и клиенты Swedbank в Литве, заключившие сделку с одним или более клиентами банка с непрозрачной репутацией FBME.

Первым в Литве эту информацию опубликовал портал деловых новостей vz.lt, он сообщил, что правоохранительные органы США уже задали вопросы о связях Swedbank с банком FBME.

Dagens Industri утверждает, что FBME был закрыт в 2017 году, после того, как выяснились связи с сирийской программой химического оружия. Американские органы финансового надзора еще раньше ограничили доступ FBME к финансовой системе США, поскольку банк связывали с незаконной торговлей оружием, наркотиками, финансированием террористов и операциями по отмыванию денег.

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