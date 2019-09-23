Банк Литвы: Структура литовского экспорта должна измениться быстрее

По утверждению Мантаса Вильнишкиса, экономиста Отдела макроэкономики и прогнозирования LB, было отмечено, что доходы населения больше и быстрее растут в тех странах, которые специализируются на производстве и экспорте более сложных продуктов с более высокой технологичностью и с большей добавленной стоимостью как в производстве, так и в экспорте.

"В Литве преобладает экспорт изделий низкой и средней сложности, в последние годы доля продуктов высокой сложности в экспорте существенно не увеличилась, но доля самой низкой сложности уменьшается", - отмечает в сообщении Банка Литвы М.Вильнишкис.

По его словам, доля более сложной идущей на экспорт продукции, к которой в основном относятся машины, оборудование и транспортные средства, в экспорте Литвы относительно невелика, в то время как наибольшую долю экспорта составляют продукты питания, мебель и химические продукты, которые считаются менее сложными.

"Интересно, что, хотя ассортимент экспортируемой в Литве продукции относительно велик, и Литва считается одной из стран, которая должна автоматически переходить к экспорту более сложной продукции, и, соответственно, к таким отраслям, этот процесс идёт медленно, а в структуре экспорта Литвы в основном возрастает экспорт не самых сложных технологий, а средней сложности", - утверждает М.Вильнишкис.

По данным Департамента статистики, экспорт Литвы в январе-июле этого года составил 16,911 млрд евро, импорт - 18,51 млрд евро. или соответственно на 6,9% и 6,2% больше, чем за семь месяцев 2018 года. Экспорт товаров только литовского происхождения увеличился на 6,3% до 10,252 лрд евро.