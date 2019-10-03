Банк Литвы: использование платежных карт в прошлом году возросло почти на 20%

Использование платежных карт в прошлом году по сравнению с 2017 годом возросло на 19,5%, кредитных переводов – на 9,2%, указано в подготовленном БЛ Обозрении рынка платежей.
"Изменение все равно слишком медленное, чтобы мы достигли среднего показателя еврозоны. Чтобы прогресс развития рынка платежей был стремительнее, необходимо повышать цифровую и финансовую грамотность общества, обеспечивать доступ к цифровым услугам", – сказал для пресс-релиза член правления БЛ Марюс Юргилас.
Как утверждает центробанк, стремительному росту рынка платежных карт способствовали распространение бесконтактных платежных карт и создание возможностей использовать платежные карты для расчетов посредством телефона, инновации предприятий финансовых технологий и банков-старожилов рынка.
Как сообщает БЛ, использование наличных денег в Литве с каждым годом сокращается, однако слишком медленно, чтобы страны достигла среднего уровня стран еврозоны, а при использовании платежных карт большая часть средств (58%) все еще берется наличными деньгами, а не тратится на переводы (42%).
Число электронных платежных операций на душу населения в Литве в прошлом году составляло 203 (в 2017 году – 176), средний показатель в еврозоне – 266 операций.
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