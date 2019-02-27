Созданное три года назад отделение Danske Bank в Литве, которое отвечало за превенцию отмывания денег и финансирования терроризма, является частью такого отдела, обслуживающего всю банковскую группу Danske Bank. 50% из 1000 работников этого глобального отдела - работники, находящиеся в Литве.
Банк информировал Verslo žiniоs о том, что 300 из 600 новых работников Danske Bank, которых трудоустроят в этом году будут работать именно в сфере превенции отмывания денег.
Кроме того, в сентябре 2017 года банк Danske Bank основал в Литве академию AML (angl. Anti money laundering).
Напомним, что Danske Bank больше не будет предоставлять в Литве, Латвии и Эстонии банковские услуги. Однако в стране останутся и будут расширяться два отделения - Глобальных услуг и услуг в сфере ИТ, в которых работают около 3000 человек.
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