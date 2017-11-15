"Для малых стран актуальна помощь государства в привлечении рейсов. Поскольку Эстония председательствует в Евросоюзе, министр (экономики и инфраструктуры Эстонии Кадри Симсон – BNS ) уже согласилась внести этот вопрос в повестку работы (ЕС - BNS )", – заявил Р. Масюлис на пресс-конференции по итогам встречи министров транспорта Балтийских стран.

Он сказал, что уже обсуждал этот вопрос с ответственной за конкуренцию еврокомиссаром Магрете Вестагер. Литовский министр считает, что такая помощь не нарушила бы рынок Балтийских стран, сообщает BNS.

"Еврокомиссар согласилась с тем, что для крупных стран это неактуально, а для нас актуально, это вопрос нашего выживания. Нет никакого нарушения конкуренции, мы только хотим, чтобы в наши страны можно было летать", - сказал Р.Масюлис.

Литовские аэропорты стремятся привлечь традиционную авиакомпанию, которая бы летала в аэропорты Лондона Сити, Хитроу и Гэтвик в удобное время и на комфортных самолетах.

Евросоюз запрещает государству поддерживать аэропорту или авиакомпании.