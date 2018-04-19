Балтийские страны испытали маршрут контейнерного поезда Amber Train

Находящаяся в госуправлении литовская железнодорожная компания Lietuvos gelezinkeliai вместе с латвийскими и эстонскими коллегами испытала новый контейнерный поезд Amber Train.
Geležinkelio bėgiai
© DELFI / Tomas Vinickas

"Этот первый рейс Amber Train является прекрасным примером эффективного сотрудничества железнодорожных компаний Латвии, Литвы и Эстонии, когда за месяц от идеи Amber Train до ее практической реализации было оговорены все существенные детали этого проекта", - цитируются в пресс-релизе слова руководителя Lietuvos gelezinkeliai Мантаса Бартушки.

Груз из 43 контейнеров за сутки был доставлен с польской станции Тракишки через Латвию до эстонского порта Палдиски. В каждой из стран его перевозили отечественные компании.

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