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Балтийские страны договорились об управлении частотами линий электропередачи (ЛЭП) после синхронизации с континентальной Европой в 2025 года.
Балтийские страны договорились об управлении частотами ЛЭП после синхронизации
© Shutterstock

Операторы передающих систем Латвии, Литвы, Эстонии AST, Litgrid и Elering подготовили общую рыночную концепцию балансирования мощностей и управления частотами. Она представлена до открытой консультации, которая состоится 30 октября, сообщила компания Litgrid.

После утверждения концепции, по ней будут готовиться дальнейшие соглашения и методики, необходимые для реализации синхронизации с Европой.

Литва, Латвия и Эстония до сих пор действуют в синхронном режиме в кольце БРЭЛЛ вместе с Беларусью и Россией, в котором управление частотой осуществляется централизованно из России, хотя страны сами могут регулировать потоки электроэнергии. В странах Балтии намечается к 2025 году синхронизироваться с Европой.

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