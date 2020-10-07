Балтийские страны договорились об управлении частотами ЛЭП после синхронизации

Операторы передающих систем Латвии, Литвы, Эстонии AST, Litgrid и Elering подготовили общую рыночную концепцию балансирования мощностей и управления частотами. Она представлена до открытой консультации, которая состоится 30 октября, сообщила компания Litgrid.

После утверждения концепции, по ней будут готовиться дальнейшие соглашения и методики, необходимые для реализации синхронизации с Европой.

Литва, Латвия и Эстония до сих пор действуют в синхронном режиме в кольце БРЭЛЛ вместе с Беларусью и Россией, в котором управление частотой осуществляется централизованно из России, хотя страны сами могут регулировать потоки электроэнергии. В странах Балтии намечается к 2025 году синхронизироваться с Европой.