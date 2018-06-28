По его словам, в политическом соглашении, которое будет подписано в четверг в Брюсселе, также намечается, что проект синхронизации должен быть проведен в жизнь до 2025 года.

"Намечаются вполне четкие временные рамки - 2025 год как последняя дата для нашей синхронизации с континентальной Европой. Также будет договорено, что синхронизация будет осуществляться через Польшу, с использованием первой линии (перемычки - ред.) LitPol Link плюс дополнительные моменты, такие, как резервная перемычка, конденсаторы и другие технические решения", - сказал Н. Аляксеюнас журналистам в среду.

Политическое соглашение о синхронизации перед началом заседания Европейского совета подпишут президент Литвы, премьеры Латвии, Эстонии, Польши, а также глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

В техническом исследовании проекта рассматривались три варианта синхронизации: одна уже действующая или две перемычки с Польшей, нынешняя перемычка вместе с морским кабелем постоянного тока между Польшей и Литвой.

Литва и Польша стояли на позиции, что достаточно одной нынешней двухзвенной перемычки LitPol Link в 1000 мегаватт, однако Эстония и Латвия добивались создания второй перемычки.

Страны Балтии до сих пор действуют в синхронном режиме в так называемом кольце постсоветской энергетической системы БРЭЛЛ и зависимы от диспетчерской в Москве, а также от российских электросетей. Страны добиваются снижения этой зависимости.