Для синхронизации электросетей Балтийских стран с сетями материковой Европы будет использована перемычка между Литвой и Польшей, вместе с ней будет привлечена и резервная перемычка, говорит главный советник президента Литвы Дали Грибаускайте Нериюс Аляксеюнас.
© DELFI / Audrius Solominas

По его словам, в политическом соглашении, которое будет подписано в четверг в Брюсселе, также намечается, что проект синхронизации должен быть проведен в жизнь до 2025 года.

"Намечаются вполне четкие временные рамки - 2025 год как последняя дата для нашей синхронизации с континентальной Европой. Также будет договорено, что синхронизация будет осуществляться через Польшу, с использованием первой линии (перемычки - ред.) LitPol Link плюс дополнительные моменты, такие, как резервная перемычка, конденсаторы и другие технические решения", - сказал Н. Аляксеюнас журналистам в среду.

Статьи по теме:
Elektrum Lietuva: электроэнергия в странах Балтии подешевела на 10%  (1)

Политическое соглашение о синхронизации перед началом заседания Европейского совета подпишут президент Литвы, премьеры Латвии, Эстонии, Польши, а также глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

В техническом исследовании проекта рассматривались три варианта синхронизации: одна уже действующая или две перемычки с Польшей, нынешняя перемычка вместе с морским кабелем постоянного тока между Польшей и Литвой.

Литва и Польша стояли на позиции, что достаточно одной нынешней двухзвенной перемычки LitPol Link в 1000 мегаватт, однако Эстония и Латвия добивались создания второй перемычки.

Страны Балтии до сих пор действуют в синхронном режиме в так называемом кольце постсоветской энергетической системы БРЭЛЛ и зависимы от диспетчерской в Москве, а также от российских электросетей. Страны добиваются снижения этой зависимости.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Бизнес

"Зеленые" облигации Литвы получили высший балл

Международное рейтинговое агентство Moodyʼs Investors Service...

Министр финансов Литвы о реформах: опасения по поводу госфинансов необоснованны

В четверг сейм Литвы планирует определиться с...

Грибаускайте: синхронизация электросетей - последний шаг по интеграции в Европу (12)

Политическое соглашение о синхронизации электросетей...

В центре Вильнюса планируют "новый Перкункемис" (5)

Что лучше – строить в центральной части новые большие...

Балтийские электросети синхронизируют с Европой через LitPol Link и резервную перемычку (6)

Для синхронизации электросетей Балтийских стран с...

TOP новостей

Советник премьер-министра: хороший врач в Литве может заработать 5000 евро (27)

Зарплаты врачей и медсестер в Литве отличаются в...

В центре Вильнюса планируют "новый Перкункемис" (5)

Что лучше – строить в центральной части новые большие...

Президент Литвы рассказала о последнем шаге по интеграции в Европу (12)

Политическое соглашение о синхронизации электросетей...

Погода: жара порадует всего несколько дней

Жаркая погода в Литву вернулась ненадолго – уже в...

Mitologinio pažintinio tako eksponatas Liepų pavėsinė Kačėniškės piliakalnis

Таинственное литовское озеро: мужчинам в нем купаться не рекомендуется

Команда портала GRYNAS.lt исследует красоты литовской...