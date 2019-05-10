Baltic post владеет сетью посылочных терминалов самообслуживания LP Express, которая состоит из 143 терминалов в 46 городах.
Lietuvos pastas приобрела Baltic post в 2012 году у транспортной компании Kautra за 2,89 млн евро (10 млн литов).
Выручка Baltic post в 2017 году составила 7,28 млн евро – на 14,9% больше, чем в 2016 году, прибыль от деятельности выросла на 14,7% до 11,832 млн евро.
Baltic post присоединяется к госпочте Литвы Lietuvos pastas
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