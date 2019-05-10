Находящееся в госуправлении почтовое предприятие Lietuvos pastas присоединит дочернюю компанию Baltic post. Планируется, что реорганизация завершится в июле, сообщила госпочта.
Pašto skyrius Pilaitėje
© Lietuvos pašto archyvas

Baltic post владеет сетью посылочных терминалов самообслуживания LP Express, которая состоит из 143 терминалов в 46 городах.

Lietuvos pastas приобрела Baltic post в 2012 году у транспортной компании Kautra за 2,89 млн евро (10 млн литов).

Выручка Baltic post в 2017 году составила 7,28 млн евро – на 14,9% больше, чем в 2016 году, прибыль от деятельности выросла на 14,7% до 11,832 млн евро.

Бизнес

Baltic post присоединяется к госпочте Литвы Lietuvos pastas

Находящееся в госуправлении почтовое предприятие...

Ukmergės gatvėje verslo centrą projektuoja „Architektūros kūrybinė grupė“ Ukmergės gatvėje verslo centrą projektuoja „Architektūros kūrybinė grupė“

Перкункемис продолжает расти: один офисный центр уже строят, другие – в планах (1)

Микрорайон Перкункемис в Вильнюсе продолжает расти....

В Старом городе Вильнюса планируют еще один объект: появятся квартиры, офисы и гостиница

Работы на территории между ул. Жигиманту, Радвилу и...

Глава Центробанка Литвы не видит никаких оснований для своей отставки (9)

В связи с возникшей в сейме Литвы инициативой выразить...

Владелец 15min и BNS продаёт рекламный бизнес в странах Балтии фондам Apax Partners

Владелец новостного портала 15min и агентства новостей BNS...

TOP новостей

Жизнь без горячей воды, как лотерея: почему у одних отключают на 1, а у других на 4 дня (4)

В Литве завершился отопительный сезон, поэтому жители...

Проголосовавший на выборах Науседа: странно видеть такие действия оппонентов (11)

Кандидат на пост президента Литвы Гитанас Науседа...

Ukmergės gatvėje verslo centrą projektuoja „Architektūros kūrybinė grupė“ Ukmergės gatvėje verslo centrą projektuoja „Architektūros kūrybinė grupė“

Перкункемис продолжает расти: один офисный центр уже строят, другие – в планах (1)

Микрорайон Перкункемис в Вильнюсе продолжает расти....

Рожденную в Клайпеде пьяной роженицей девочку передали опекуну

Младенца , которого в апреле в клайпедской больнице...

Антициклон покидает Литву, в выходные прогнозируют летнее тепло

Антициклон, принесший в Литву заморозки, уже уходит в...