aA
Фонд крупнейшего в странах Балтии управляющего фондами частного капитала BaltCap просит разрешения на непрямое приобретение центра реабилитации и длительного ухода латвийского капитала Gemma, а также компании аренды недвижимости Gemma NT.
BaltCap просит разрешения приобрести Gemma
© DELFI / Kiril Čachovskij

Совет по конкуренции (СК, антимонопольная служба) сообщила, что на прошлой неделе получила просьбу фонда BaltCap Growth Fund разрешить приобретение 65% акций нового предприятия Care Investments – ему будет принадлежать 100% акций центра Gemma и предприятия Gemma NT.

По данным Реестрового центра, выручка Gemma в 2018 году возросла на 11,6% до 3 млн евро. Предприятие понесло 70,8 тыс. евро убытков, а в 2017 году получило 8 тыс. евро прибыли. Выручка Gemma NT в позапрошлом году возросла на 24,3% до 447 тыс. евро, чистая прибыль увеличилась в 4 раза до 182,9 тыс. евро.

Акции обеих компаний принадлежат латвийской компании VBLV.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

К финансированию Национального стадиона в Вильнюсе хотять привлечь BaltCap

Потенциальный строитель комплекса Национального...

Фонд BaltCap инвестировал в Bolt

Учрежденная управляющим фондами частного капитала...

TOP новостей

Исследовавший жизнь эмигрантов Ориюс Гасановас назвал две причины, по которым литовцы все еще уезжают (232)

Литва исчезает - такие печальные прогнозы недавно были...

Немецкая батарея Memel-Nord Немецкая батарея Memel-Nord Немецкая батарея Memel-Nord

Тайна литовских дюн: какие секреты хранит старая нацистская крепость близ Клайпеды (226)

Приморский региональный парк – особый уголок Литвы ,...

Инцидент в самолете: пассажир отказался следовать требованиям, потому что они не были озвучены по-русски (121)

Один пассажир, летевший на самолете Wizzair из Львова в...

Погода: неприятное явление будет продолжаться всю неделю (1)

После очень ветреной ночи, день воскресенья будет...

Kristina Pocytė, Dovilė Šakalienė

История из литовской провинции: из неожиданных деталей заметили, что детские деньги увеличились (11)

"Алкоголь - не выбирает. Такие проблемы, как алкоголь,...

|Maža didelių žinių kaina