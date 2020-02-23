BaltCap просит разрешения приобрести Gemma

Совет по конкуренции (СК, антимонопольная служба) сообщила, что на прошлой неделе получила просьбу фонда BaltCap Growth Fund разрешить приобретение 65% акций нового предприятия Care Investments – ему будет принадлежать 100% акций центра Gemma и предприятия Gemma NT.

По данным Реестрового центра, выручка Gemma в 2018 году возросла на 11,6% до 3 млн евро. Предприятие понесло 70,8 тыс. евро убытков, а в 2017 году получило 8 тыс. евро прибыли. Выручка Gemma NT в позапрошлом году возросла на 24,3% до 447 тыс. евро, чистая прибыль увеличилась в 4 раза до 182,9 тыс. евро.

Акции обеих компаний принадлежат латвийской компании VBLV.