BaltCap просит разрешения приобрести Gemma

Совет по конкуренции (СК, антимонопольная служба) сообщила, что на прошлой неделе получила просьбу фонда BaltCap Growth Fund разрешить приобретение 65% акций нового предприятия Care Investments – ему будет принадлежать 100% акций центра Gemma и предприятия Gemma NT.
По данным Реестрового центра, выручка Gemma в 2018 году возросла на 11,6% до 3 млн евро. Предприятие понесло 70,8 тыс. евро убытков, а в 2017 году получило 8 тыс. евро прибыли. Выручка Gemma NT в позапрошлом году возросла на 24,3% до 447 тыс. евро, чистая прибыль увеличилась в 4 раза до 182,9 тыс. евро.
Акции обеих компаний принадлежат латвийской компании VBLV.
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