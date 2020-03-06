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Центр обучения пилотов BAA Training, принадлежащий литовской авиационной бизнес-группе Avia Solutions Group, контролируемой предпринимателем Гедиминасом Жемялисом, приобретает девять симуляторов летной реальности за 90 млн долларов США (около 80,4 млн евро).
BAA Training закупает летные тренажеры на 90 млн долларов США
© DELFI / Domantas Pipas

Симуляторы RealitySeven будут приобретены у американской компании L3Haris Technologies, сообщила Avia Solutions Group.

Как говорится в сообщении, BAA Training стал первым независимым учебным центром, который представил компании США такой крупный заказ. По словам руководителя BAA Training Эгле Вайткявичюте, тренажеры будут предназначены для обучения пилотов самолетов с узким фюзеляжем, поскольку на рынке быстро растет спрос на такие самолеты.

"Самолеты с узким фюзеляжем привлекательны для растущего авиабизнеса, поскольку они соответствуют потребностям бюджетных авиаперевозчиков по причине эффективности топливных затрат, более высокого максимального подъемного веса и не требуют большой инфраструктуры в аэропортах", – отметила Э. Вайткявичюте в пресс-релизе.

По сообщению Avia Solutions Group, приобретение тренажеров является одним из шагов в реализации планов расширения в Европе и Азии.

Осенью BAA Training открыла новый учебный центр во Вьетнаме, начала строительство такого центра в Китае, сейчас оборудует цент в испанской Барселоне.

Планируется, что новое оборудование будет получено в 2022 году, тогда у BAA Training будет девять тренажеров в Вильнюсе, четыре во Вьетнаме, шесть в Китае и семь в Барселоне. Ежегодно на них будут обучаться около 15 тыс. пилотов.

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