BAA Training закупает летные тренажеры на 90 млн долларов США

Симуляторы RealitySeven будут приобретены у американской компании L3Haris Technologies, сообщила Avia Solutions Group.
Как говорится в сообщении, BAA Training стал первым независимым учебным центром, который представил компании США такой крупный заказ. По словам руководителя BAA Training Эгле Вайткявичюте, тренажеры будут предназначены для обучения пилотов самолетов с узким фюзеляжем, поскольку на рынке быстро растет спрос на такие самолеты.
"Самолеты с узким фюзеляжем привлекательны для растущего авиабизнеса, поскольку они соответствуют потребностям бюджетных авиаперевозчиков по причине эффективности топливных затрат, более высокого максимального подъемного веса и не требуют большой инфраструктуры в аэропортах", – отметила Э. Вайткявичюте в пресс-релизе.
По сообщению Avia Solutions Group, приобретение тренажеров является одним из шагов в реализации планов расширения в Европе и Азии.
Осенью BAA Training открыла новый учебный центр во Вьетнаме, начала строительство такого центра в Китае, сейчас оборудует цент в испанской Барселоне.
Планируется, что новое оборудование будет получено в 2022 году, тогда у BAA Training будет девять тренажеров в Вильнюсе, четыре во Вьетнаме, шесть в Китае и семь в Барселоне. Ежегодно на них будут обучаться около 15 тыс. пилотов.
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