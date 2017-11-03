Спокойны были лишь те покупатели, которые заказали эту модель заранее, поэтому они были уверены, что выйдут из салона с покупкой. Первая партия небольшая, уже накануне торговцы сообщили, что телефонов хватит только для тех, кто заказал их заранее, но несмотря на это немалая часть поклонников iPhone стояла в очереди, испытывая свое счастье.
Торговцы рады такому интересу со стороны покупателей. Их не пугает даже то, что это не только самый дорогой iPhone, но и вообще самый дорогой телефон Android.
В 8 ч. утра у салона iDeal в ТЦ Panoramа стояла пара. Молодые люди рассказали, что встали в 5 ч. и приехали в Вильнюс из Минска, чтобы купить новый телефон Apple.
"Это спутник моей жизни. Я пользуюсь iPhone с первого поколения. Я всегда оставался верен ему. Буду пользоваться им и дальше", – держа в руках iPhone X, сказал покупатель из Беларуси.
"Я вообще фанатка iPhone, мне интересно посмотреть, какие новинки они выпускают.
С iPhone я чувствую, что иду в ногу с новейшими технологиями, а iPhone X именно такой. Я заранее не регистрировалась. Пришла утром и получила карту, значит смогу купить этот телефон", – радовалась девушка из Вильнюса.
Стоявший в очереди Игнас сейчас пользуется iPhone 6S, по его словам, сейчас самое время обновить телефон.
"iPhone 8 меня не привлек, я знал, что лучший телефон компании появится месяцем позже, поэтому решил подождать", – сказал молодо человек.
Исполнительный директор iDeal Лукас Василяускас сказал, что за неделю поступило 1000 предварительных заказов. Спрос на iPhone X значительно превысил спрос на другие модели iPhone. До конца года планируют удовлетворить заявки всех желающих.
iPhone X - самая дорогая модель в истории компании.
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