"Мы подписали два соглашения: первое - это контракт, в котором зафиксировано количество - 100 000 единиц, что является первым этапом проекта. Обе стороны видят, что позже должен быть второй этап с ещё более высокими показателями", - сказал журналистам после подписания контракта Игнас Восилюс, генеральный директор Axioma Metering.
"Другое соглашение - взаимная выраженная заинтересованность в течение следующих нескольких месяцев сделать окончательные оценки и окончательный анализ для запуска производства (в Оман - BNS)", - сказал он.
5 млн евро представляют собой запланированный заказ счётчиков в течение 10 месяцев, а оставшиеся - инвестиции в строительство в Омане.
Счётчики Axioma будут использоваться в рамках технологической реформы учёта воды в Омане: старые счётчики в Омане будут массово заменяться интеллектуальными литовскими счётчиками воды. Поставка счётчиков будет осуществляться в несколько этапов в течение пяти лет, половина объёма этого проекта - около 5 млн евро - будет реализовано в течение первых 12 месяцев.
Оман заинтересован в приборах учёта - ультразвуковых счётчиках воды Qalcosonic W1, которые производятся сейчас на открытом в этом году в Каунасской свободной экономической зоне (СЭЗ) заводе, в который компания Axioma Metering инвестировала 15 млн евро. Компания не отказывается от своих планов по строительству второго завода в Каунасской СЭЗ.
В 2019 году Axioma Metering планирует произвести и продать почти 200 000 счётчиков, в 2020 году - около 800 тыс., надеясь расширить продажи на рынках Северной Америки, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке.
Axioma Metering подписала контракт на 10 млн евро с Оманом и построит там завод
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