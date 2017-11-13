Авулис и НЗС завершили переговоры по территории стадиона "Жальгирис"

Прокурор Генпрокуратуры Литвы Витянис Каспаравичюс сказал BNS, что НЗС и компания Promola, которой косвенно управляет Авулис, достигли компромисса, поэтому по крайней мере пока прокуроры никакие санкции предпринимать не намерены.

"Переговоры состоялись, найдено компромиссное решение, но еще проходят последние процедуры согласования. Пока нет окончательного решения, что-то комментировать я не могу. (...) Пока мы никакие действия предпринимать не намерены", – сказал Каспаравичюс.

Если бы соглашение не удовлетворило бы прокуроров, защищающих общественный интерес, то они могли бы просить суд остановить работы или расторгнуть соглашение.

Авулис сказал, что переговоры с НЗС завершены, но детали не разглашает.

"Переговоры завершены, сейчас нужны процедурные согласования, как только все завершится, сообщим. Мы убеждены, что ничего не нарушили, дело в разной трактовке законов. Итак, решение должно быть соглашением, поскольку если победителем будет только одна сторона, то возбудят дело. Все понимают,что судебная тяжба никому не нужна. Сейчас проходят процедуры согласования", – сказал в понедельник Авулис.

BNS комментария НЗС пока не получило.

По распоряжению прокуроров НЗС в феврале 2017 года информировала компанию Hanner о планах в связи с расторжением соглашения об аренде участка. По словам прокуроров, участки сдали в аренду не на аукционе, поэтому земля может использоваться только по назначению – для деятельности стадиона.

В мае Hanner изменил детальный план, в котором уже было выделено место для спортивного объекта, несмотря на то, что строить его не планируют. Авулис тогда сказал, что верит, что городские власти изменят план города, в нем не будет требования строить стадион. Новый план сейчас готовят.

В апреле вильнюсский горсовет принял резолюцию, согласно которой при изменении плана откажутся от предусмотренного в этом месте объекта – стадиона с многофункциональным культурно-развлекательным центром. На общем плане планируют разрешить застройку безо всяких дополнительных требований строить стадион.