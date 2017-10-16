Главный архитектор Вильнюса Миндаугас Пакальнис подчеркнул, что от нынешнего автовокзала не откажутся, просто одни автобусы будут уходить с нынешнего вокзала, а другие - с нового, в Пилайте, недалеко от Департамента госбезопасности.

Однако надо подчеркнуть, что второй терминал будет очень далеко от центра, кроме того, непонятно, как удастся справиться с большими заторами в часы пик.

Это также доставит немало проблем людям, которые приезжают в аэропорт из других городов, поскольку пока в планах нет скорого автобуса, который соединял бы новый терминал с аэропортом.

Пакальнис сказал, что планы ввести второй терминал автовокзала появились еще в 2007 году, а сейчас, когда Вильнюсский автовокзал по-прежнему не модернизируют, решили открыть второй терминал в Пилайте.

О модернизации автовокзала должны договориться два его владельца – Vilniaus autobusų stotis и компания Baltisches Haus, однако они не могут прийти к единому мнению. Между тем вокзал находится в плачевном состоянии.

"Физическое состояние не отвечает нашим требованиям, вокзал надо реконструировать. Вокзал был приватизирован, появился инвестор и по возможности привел вокзал в порядок, это было 20 лет назад.

Сейчас все уже износилось, нужно обновлять, мы говорим об этом с владельцами, у них есть планы, но они не единственные владельцы этой территории. Появились разногласия между частными субъектами, а у мэрии нет нут никаких рычагов, чтобы принять то или иное решение", – сказал он.

Пакальнис сказал, что в худшем случае в Пилайте перенесут все маршруты.

"Может, можно обсуждать и такой нехороший сценарий, если, скажем, автовокзал не приведут в порядок", – сказал он.

Однако появится ли скорый автобус из Вильнюсского аэропорта до терминала в Пилайте, он не мог сказать: "Это соединение могло бы быть с аэропортом, но с другой стороны, железная дорога соединена с аэропортом при помощи поезда".

DELFI отмечает, что если не будет скорого автобуса на маршруте аэропорт-новый терминал автовокзала, то переезд будет не слишком удобным и займет не менее 50 минут.

Пакальнис сказал, что из нового терминала могли бы ездить и пригородные автобусы в западном и северо-западном направлении.

"Это Укмерге, Судерве, может быть Тракай", – сказал он.

Другие маршруты могли бы по-прежнему ездить с нынешнего автовокзала.

Поскольку в часы пик Пилайте скован заторами, Пакальнис признал, что необходимо прокладывать другие дороги из Пилайте в центр.

"Это одна из основных проблем города, мы сейчас пытаемся анализировать эту ситуацию, поскольку не из-за автобусов образуется затор, это автобусы из-за затора не смогут доехать до вокзала.

Анализируют возможности улучшения сообщения с Пилайте.

Поскольку сейчас из трех въездов в район, предусмотренных в документах, оборудован лишь один – по ул. Нарбуто, понятно, что там образуются заторы, поскольку количество жителей в Пилайте увеличилось", – сказал он.

На вопрос, не надо ли начать все с оборудования въездов, а не со строительства терминала, Пакальнис признал, что ситуация сложная: "Всегда есть вопрос, что первое – курица или яйцо. Надо все делать синхронно, конечно, вопрос въезда в Пилайте более насущный, на общем плане была предусмотрена одна трасса, но мэрия Вильнюсского района ее застроила жилыми домами, там осталась лишь узкая улочка, которая не обеспечит сообщение с Пилайте.

Осталась вторая возможность – выезд через деревню Гудяляй. Там с советского времени остались проложенные инженерные сети, сделана грунтовая дорога, в ближайшее время планируют ее заасфальтировать", – сказал архитектор.

Владелец компании Vilniaus autobusų stotis Андрей Палейчик сказал DELFI, что такие планы, связанные со вторым терминалом ему кажутся странными, да и вся задумка принесет немало проблем.

"Мне сложно оценивать, ведь тут не только здания должны подходить (для деятельности автовокзала – DELFI), должна быть развита инфраструктура. Наверное, надо спрашивать жителей, удобно им будет или нет. Некоторым людям это точно доставит неудобства", – сказал он.

Палейчик признал, что автовокзал не будут реконструировать еще как минимум пять лет.

"Несмотря на то, что здание целостное, у него два владельца. Есть сервитуты, обязательства по договорам, и я должен их выполнять, не могу нарушать. Чем больше владельцев – тем сложнее договориться, найти общую точку отсчета. У меня есть обязательства по договорам, которые не позволяют начать реконструкцию раньше чем через 5 лет, иначе грозят штрафы и санкции. К общему варианту мы пока не пришли", – сказал он.

Однако Палейчик отметил, что если будет принято решение, то можно начать подготовку проекта.

"Еще пять лет реконструкции не будет. Строительства не будет, но это не значит, что нельзя начать проектирование и подготовку к строительству", – подчеркнул он.