"Мы предложим превратить этот коридор TEN - T, выражаясь простым языком, в смарт-дорогу. У нас есть предложения для наших коллег. Для этого можно будет привлечь и европейские средства, поскольку Европа ищет такие смарт, гибкие коридоры, на которых человек может получить всю информацию о дороге, о возможных остановках, местах отдыха, пробках, авариях", - заявил Р.Масюлис в Вильнюсе на пресс-конференции, посвященной встрече министров транспорта трех стран.
Литовский премьер Саулюс Сквернялис в начале сентября заявил, что участок Via Baltica от Каунаса до Варшавы будет полностью реконструирован до 2023 года, напоминает BNS.
На автостраде Via Baltica, где поток грузовых автомобилей составляет около трети всего движения, часто происходят аварии.
Транспортный коридор Via Baltica совпадает с участком международной скоростной магистрали E 67 от Варшавы до Таллина. Дорога идет от Праги через Варшаву, Мариямполе, Каунас, Ригу, Таллин и по паромной переправе до Хельсинки.
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