Делегации обеих стран в Вильнюсе договорились, что литовские перевозчики в этом году получат дополнительно 500 разрешений на перевозку грузов через территорию Казахстана. В следующем году им будет предоставлено 2 тыс. таких разрешений.
По словам директора Linava по транспортной политике Томаса Гаруолиса, повышение квот отчасти решит проблему разной оценки двумя странами грузовых операций, за счет чего вырастет потребность в разрешениях для третьих сторон.
"Они оценивают транспортные операции по стране происхождения, мы - по месту погрузки. Поскольку мы обрабатываем много чужих грузов, их происхождение может быть и нелитовским, однако, с нашей точки зрения груз погружен в Литве, он следует в другую страну с двухсторонним разрешением, а в Казахстане требует уже трехстороннее разрешение", - комментировал BNS ситуацию Т. Гаруолис.
По его словам, разница в трактовке грузов третьих стран и условия выдачи разрешений создают неравные условия для конкуренции перевозчиков двух стран.
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