Общественный транспорт в Вильнюсе перекрасят в красный и желтый цвета – красными будут автобусы Vilniaus viešasis transportas и автобусы частных перевозчиков, троллейбусы перекрасят в желтый цвет, пишет Lietuvos žinios.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Директор компании Setta Vilnius, которая 20 лет смешивает краски и продает их, Альгирдас Гвардинскас сказал ежедневнику, что самые дорогие и интенсивные цвета – красный и желтый, именно те, в которые выкрасят автобусы и троллейбусы Вильнюса.

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Килограмм ярко-красной краски стоит на рынке до 66 евро. Цена зависит от вида краски. Транспортные средства обычно красят полиуретаном. На покраску легкового автомобиля требуется около 2 л краски. На покраску автобуса столько не хватит.

Компания намерена перекрасить 150 автобусов: 100 из них 12-метровые, а 50 - 18-метровые.

В ноябре прошлого года Vilniaus viešasis transportas сообщила, что обновит почти половину автопарка, на это уйдет 40,5 млн. евро. За эти деньги купят 150 польских низкопольных автобусов Solaris. Вильнюс купит и 41 красный троллейбус Solaris, поэтому возникает вопрос, не придется ли перекрашивать их в желтый цвет.

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