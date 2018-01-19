Директор компании Setta Vilnius, которая 20 лет смешивает краски и продает их, Альгирдас Гвардинскас сказал ежедневнику, что самые дорогие и интенсивные цвета – красный и желтый, именно те, в которые выкрасят автобусы и троллейбусы Вильнюса.
Килограмм ярко-красной краски стоит на рынке до 66 евро. Цена зависит от вида краски. Транспортные средства обычно красят полиуретаном. На покраску легкового автомобиля требуется около 2 л краски. На покраску автобуса столько не хватит.
Компания намерена перекрасить 150 автобусов: 100 из них 12-метровые, а 50 - 18-метровые.
В ноябре прошлого года Vilniaus viešasis transportas сообщила, что обновит почти половину автопарка, на это уйдет 40,5 млн. евро. За эти деньги купят 150 польских низкопольных автобусов Solaris. Вильнюс купит и 41 красный троллейбус Solaris, поэтому возникает вопрос, не придется ли перекрашивать их в желтый цвет.
Те, кто откладывает деньги, теряют их: мало не покажется (24)
Наличные, расчетная карта и вклады все еще остаются...
Автобусы и троллейбусы в Вильнюсе перекрасят в красный и желтый цвет (3)
Общественный транспорт в Вильнюсе перекрасят в...
Литовская виза для стартапов: создано всего 6 предприятий (6)
Литовская программа привлечения талантов из стран, не...
TOP новостей
Те, кто откладывает деньги, теряют их: мало не покажется (24)
Наличные, расчетная карта и вклады все еще остаются...
Ученые подсчитали, что будет в Литве через 5 лет (146)
Сокращение числа жителей Литвы принимает угрожающие...
Фейковая новость о Кароблисе: разосланы и письма, содержащие вирус (34)
В четверг вечером хакеры взломали сайт tv3.lt и разместили...
У оставшихся без декларации места жительства осталось три месяца на оформление документов (3)
После того как в Литве изменился порядок декларации...
Автобусы и троллейбусы в Вильнюсе перекрасят в красный и желтый цвет (3)
Общественный транспорт в Вильнюсе перекрасят в...