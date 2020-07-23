Он объяснил, что Eurolines не является единой компанией, а базирующейся в Бельгии организацией. В разных странах под этим брендом действуют независимы друг от друга перевозчики. В Литве под брендом Eurolines действует фирма Kautra, которая обеспечивает и перевозки из Латвии.
"Французский Eurolines - это отельная компания, которая работает только в этой стране. Она никак не связана с Литвой, Латвией, Польшей или другими странами", - пояснил Павлов.
По его словам, в странах Балтии бренд Eurolines продолжит существовать. В прошлом году литовская компания стала владельцем этого бренда.
Павлов подчеркнул, что в Латвии существует фирма Eurolines, но она никак не связана с брендом автобусного перевозчика.
Как пишет информационное агентство AFP, французская автобусная транспортная компания Eurolines прекратит работу в пятницу, 24 июля, и будет ликвидирована. На рынке автобусных перевозок она просуществовала 35 лет. Компания была выкуплена немецким автобусным перевозчиком Flixbus в апреле 2019 года, но из-за пандемии коронавируса ее финансовое положение сильно пошатнулось.
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