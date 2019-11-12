Avitelos prekyba завершила сделку по приобретению Elektromarkt

Компания торговли бытовой техникой Avitelos prekyba завершила сделку по приобретению группы GV Group, владеющей магазинами Elektromarkt. Сумма сделки не разглашается.
Elektromarkt Vilniaus "Akropolyje"

Elektromarkt становится частью группы Avitela, однако продолжит работу под отдельным торговым знаком, сообщила Avitela.

"Перенимая управление над GV Group, мы планируем и далее развивать торговый знак Elektromarkt, а также решать проблемы компании, которые мешали успешно развивать деятельность", – отметил в пресс-релизе глава Avitelos prekyba Альгирдас Миталас.

По данным Реестрового центра, выручка Avitelos prekyba в прошлом году выросла на 2,9% до 33,495 млн евро, а чистая прибыль сократилась на 8,9% до 154,3 тыс. евро.

По последним данным, которые GV Group предоставила за 2016 год, доходы компании в тот период выросли в 5 раз до 27,1 млн евро, компания выбралась из убытков и заработала 133,2 тыс. евро чистой прибыли.

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