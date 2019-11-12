Avitelos prekyba завершила сделку по приобретению Elektromarkt

Elektromarkt становится частью группы Avitela, однако продолжит работу под отдельным торговым знаком, сообщила Avitela.

"Перенимая управление над GV Group, мы планируем и далее развивать торговый знак Elektromarkt, а также решать проблемы компании, которые мешали успешно развивать деятельность", – отметил в пресс-релизе глава Avitelos prekyba Альгирдас Миталас.

По данным Реестрового центра, выручка Avitelos prekyba в прошлом году выросла на 2,9% до 33,495 млн евро, а чистая прибыль сократилась на 8,9% до 154,3 тыс. евро.

По последним данным, которые GV Group предоставила за 2016 год, доходы компании в тот период выросли в 5 раз до 27,1 млн евро, компания выбралась из убытков и заработала 133,2 тыс. евро чистой прибыли.