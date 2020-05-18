Авиасообщение между Литвой и Грузией может быть возобновлено с июля

Такую возможность в понедельник обсудили министр транспорта и коммуникаций Литвы Ярослав Наркевич и министр экономики и устойчивого развития Натела Турнава, сообщило Минтранспорта.

Грузия - одно из самых популярных направлений туризма у жителей Литвы, а туризм - одна из важнейших составляющих экономики Грузии.

Правительства Литвы, Латвии и Эстонии на прошлой неделе сняли все ограничения с передвижения между странами Балтии для их жителей.

С апреля планировалось начать прямые полеты на летний сезон из Вильнюса в Тбилиси, однако эти планы пришлось отозвать из-за пандемии коронавируса. Самолеты авиакомпании Wizz Air раньше летали из Вильнюса в Кутаиси.