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Вильнюс и Тбилиси рассматривают возможность с 1 июля возобновить авиасообщение между странами.
Авиасообщение между Литвой и Грузией может быть возобновлено с июля
© DELFI / Karolina Pansevič

Такую возможность в понедельник обсудили министр транспорта и коммуникаций Литвы Ярослав Наркевич и министр экономики и устойчивого развития Натела Турнава, сообщило Минтранспорта.

Грузия - одно из самых популярных направлений туризма у жителей Литвы, а туризм - одна из важнейших составляющих экономики Грузии.

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Литва обсуждает с соседними странами, как возобновить полеты

Правительства Литвы, Латвии и Эстонии на прошлой неделе сняли все ограничения с передвижения между странами Балтии для их жителей.

С апреля планировалось начать прямые полеты на летний сезон из Вильнюса в Тбилиси, однако эти планы пришлось отозвать из-за пандемии коронавируса. Самолеты авиакомпании Wizz Air раньше летали из Вильнюса в Кутаиси.

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