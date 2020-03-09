Рейсы из столичного аэропорта Литвы в Мальпенсу остановлены до 2 апреля, сообщила компания. Пассажиры могут вернуть деньги, заплаченные за рейсы в этот период.
В воскресенье в отношении миллионов людей в Северной Италии был введен обязательный карантин с тем, чтобы остановить распространение нового коронавируса в стране.
Премьер Джузеппе Конте решил ограничить передвижения в крупных регионах на севере страны, включая Милан и Венецию. Ограничены въезд и выезд из региона Ломбардии и 14 других территорий. Эта мера затронет более 15 млн людей и будет действовать до 3 апреля.
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