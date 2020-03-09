aA
В воскресение венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air сообщила, что останавливает рейсы из Вильнюса в Милан по причине объявленного в Ломбардии карантина с целью обуздания вспышки коронавируса.
Wizz Air
Wizz Air
© Shutterstock

Рейсы из столичного аэропорта Литвы в Мальпенсу остановлены до 2 апреля, сообщила компания. Пассажиры могут вернуть деньги, заплаченные за рейсы в этот период.

В воскресенье в отношении миллионов людей в Северной Италии был введен обязательный карантин с тем, чтобы остановить распространение нового коронавируса в стране.

Премьер Джузеппе Конте решил ограничить передвижения в крупных регионах на севере страны, включая Милан и Венецию. Ограничены въезд и выезд из региона Ломбардии и 14 других территорий. Эта мера затронет более 15 млн людей и будет действовать до 3 апреля.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

airBaltic отменяет рейсы в Милан и Верону из-за коронавируса

Латвийская авиакомпания airBaltic приняла решение об...

Wizz Air из-за коронавируса временно отзывает часть рейсов в Тель-Авив (1)

С середины марта до начала апреля авиакомпания Wizz Air...

TOP новостей

Пенсионерка пытается уменьшить плату за вывоз отходов: мусора нет, а за год приходится отдать одну пенсию (40)

"Я - одинокая пенсионерка, живу в собственном доме. Мне...

Mažas butas

Популярность малогабаритного жилья в Литве к хорошему не приведет: эксперт дает 5 лет

За последние 10 лет предложение на рынке недвижимости в...

Литовский суд отказался признавать свидетельство о расторжении брака, выданное в Крыму (7)

Апелляционный суд Литвы отказался признавать...

Погода: во второй половине недели поднимется ветер

В понедельник в Литве будет облачно с прояснениями. В...

Kristina Pocytė, Aistė Adomavičienė, Eglė Samoškaitė

Оценка положения с нищетой в Литве: некоторых спасают и 30 евро (53)

"Президент поставил перед собой задачу в течение 5 лет...

|Maža didelių žinių kaina