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Скандинавская авиакомпания Norwegian Air Shuttle начинает рейсы из Вильнюса в Берген (Норвегия).
Norwegian Air Shuttle Boeingas Oslo (Gardermoen) oro uoste
Norwegian Air Shuttle Boeingas Oslo (Gardermoen) oro uoste
© Reuters/Scanpix

Рейсы планируется начать с 3 октября, они будут осуществляться два раза в неделю - в среду и в субботу, сообщили в авикомпании.

В настоящее время Norwegian Air Shuttle уже возобновила прямые рейсы в Осло и Вильнюса и из Паланги.

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