"Работа с Еврокомиссией для того, чтобы доказать важность этого маршрута для Литвы, длилась два года и дала превосходный результат. Это долгожданная весть для литовских предпринимателей и зарубежных инвесторов", - сказал министр транспорта и коммуникаций Литвы Рокас Масюлис.
Авиакомпания LOT Polish Airlines будет перевозить пассажиров этого рейса на самолетах Embraer ERJ-190. Летом из Вильнюса самолет в рабочие дни будет вылетать в 6:30 ч. и 16:55 ч., в субботу в 6:30 ч., а в воскресенье – в 16:55 ч. Из Лондон-Сити в рабочие дни самолет будет вылетать в 9:35 ч. и 18:40 ч., в субботу в 9.35 ч., в воскресенье – в 18.40 ч. Продолжительность перелета – 3 ч.
"Вильнюсская мэрия выделила средства на рекламу этого маршрута. В течение трех лет будем выделять по 700 000 евро, чтобы новый проект был успешным", – сказал мэр города Ремигиюс Шимашюс.
Гендиректор компании LOT Polish Airlines Рафал Милчарский сказал, что не сомневается в огромном потенциале этого маршрута, поскольку ежегодно между Литвой и Великобританией путешествуют почти 1 000 000 пассажиров. По его словам, Лондон-Сити - самый подходящий аэропорт для тех, кто хочет удобнее добраться до Лондона и приезжает туда по делам или в туристических целях.
Продажа билетов начата с 29 января.
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