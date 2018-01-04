Авиакомпания CityJet инвестирует в Вильнюсе 2 млн. евро

Ирландская региональная авиакомпания CityJet, которая в августе прошлого года учредила в Литве дочернее предприятие, расширяет деятельность в регионах Скандинавии и Балтийских стран - в Вильнюсе она намерена трудоустроить 40 человек. Общие инвестиции будут превышать 2 млн. евро.
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Авиакомпания сообщила, что расширяет сеть обслуживания самолетов других авиакомпаний и ищет в Вильнюсе 10 пилотов и еще 30 других специалистов.

"Наша деятельность в Вильнюсе началась недавно и в литовской столице мы ищем пилотов и членов экипажей, которые могут обслуживать полеты в Балтийских и Северных странах", - сказал для пресс-релиза учредитель и глава компании Пэт Байрн.

Как утверждает авиакомпания, в Вильнюсе у нее два самолета Bombardier CRJ, их арендует скандинавская авиакомпания SAS.

У CityJet во всей Европе 45 самолетов, в компании работает 1250 человек.

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