Авиакомпания CityJet инвестирует в Вильнюсе 2 млн. евро

Авиакомпания сообщила, что расширяет сеть обслуживания самолетов других авиакомпаний и ищет в Вильнюсе 10 пилотов и еще 30 других специалистов.
"Наша деятельность в Вильнюсе началась недавно и в литовской столице мы ищем пилотов и членов экипажей, которые могут обслуживать полеты в Балтийских и Северных странах", - сказал для пресс-релиза учредитель и глава компании Пэт Байрн.
Как утверждает авиакомпания, в Вильнюсе у нее два самолета Bombardier CRJ, их арендует скандинавская авиакомпания SAS.
У CityJet во всей Европе 45 самолетов, в компании работает 1250 человек.
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