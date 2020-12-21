Авиакомпании отозвали все рейсы между Литвой и Соединенным Королевством

"Все сегодняшние рейсы из аэропортов Литвы в Соединенное Королевство уже отозваны", – сообщил BNS представитель по связям с общественностью оператора трех крупнейших аэропортов Литвы – компании Lietuvos oro uostai Тадас Василяускас.
Решением правительства рейсы из Литвы в Соединенное Королевство не запрещаются, однако Т. Василяускас сообщил, что нет самолетов, которые бы прилетели оттуда в Вильнюс или Каунас, соответственно нет рейсов и из Литвы.
"Теоретически запрет ограничивает лишь рейсы из Соединенного Королевства в Литву, однако реально, логистически, поскольку есть запрет на прилет, авиакомпании не отправляют свои самолеты просто так откуда-то в Литву. Хотя они не запрещены, но они не будут проводиться", – сказал Т. Василяускас.
По его словам, только на этой неделе в Литву из Соединенного Королевства намеревались прибыть 7 тыс. человек, а выехать – 3 тысячи.
Только в понедельник из Вильнюсского аэропорта должны были состояться шесть рейсов в Соединенное Королевство, а из Каунаса – два.
До Нового года между Литвой и Соединенным Королевством должен был состояться 101 рейс. В этом направлении летают авиакомпании Ryainair, Wizzair, LOT и Air Baltic.
С раннего утра понедельника до Нового года правительство остановило все пассажирские рейсы из Соединенного Королевства, поскольку в этой стране распространяется новый штамм коронавируса.
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